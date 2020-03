Equador registra segunda morte no país em decorrência do coronavírus

O Equador anunciou neste sábado a segunda morte no país em decorrência do coronavírus, o quarto óbito na América Latina, com uma morte confirmada na Argentina e outra no Panamá. De acordo com a ministra da saúde, Catalina Andramuño, a nova morte é a irmã de uma pessoa que também foi infectada com a doença.



O número total de casos de coronavírus no Equador chegou a 28, todos de pessoas que chegaram do exterior ou de transmissão local. O governo anunciou que a partir deste domingo, 15, vai proibir a entrada de estrangeiros no país.