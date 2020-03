Sobe para 23 o número de países da África com casos confirmados de coronavírus

Neste sábado chegou a 23 o número de países da África com casos confirmados de coronavírus, com Namíbia, Ruanda, Eswatini (antiga Suazilândia) e Mauritânia tendo as primeiras ocorrências da doença em seus territórios. A maioria dos casos confirmados no continente foram trazidos por estrangeiros em viagem, de acordo com autoridades de saúde.



Os governos dos países da África estão correndo contra o tempo para evitar que o vírus se espalhe no continente, que não tem muitos hospitais adequados ao atendimento da doença, além de muitos sofrerem com pobreza endêmica, o que pode causar uma alta taxa de mortalidade.



Na Namíbia, as comemorações de independência do país, programadas para o próximo dia 21, foram canceladas após a confirmação de dois casos de coronavírus de pessoas que vieram da Espanha. Na Mauritânia, o governo proibiu aglomerações e cancelou aulas.



Também neste sábado, 14 novos casos de coronavírus foram confirmados na África do Sul, elevando o total de infectados a 38. Hoje chegou um avião com 121 estudantes sul-africanos que estavam presos em Wuhan, na China, onde a doença primeiro se espalhou. Todos os passageiros tiveram negativo nos testes de coronavírus, mas o governo os colocou em quarentena preventiva de 21 dias.