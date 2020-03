Canadá pede que cidadãos voltem enquanto ainda há voos comerciais disponíveis

O governo do Canadá aumentou o tom nas recomendações por conta da pandemia de coronavírus e pediu a todos os cidadãos que estão fora do país a retornarem enquanto ainda há voos comerciais disponíveis.



O aviso foi dado no Twitter por Francois-Philippe Champagne, ministro das relações exteriores, afirmando que opções comerciais de viagem podem ficar indisponíveis caso a expansão do vírus no planeta aumente. O governo está pedindo, também, para todos que voltem de viagem ao exterior fiquem em isolamento por 14 dias.



No Quebec, o governo declarou estado de emergência por pelo menos dez dias e está pedindo para que todas as pessoas com mais de 70 anos não saiam de casa, com o premier François Legault proibindo também visitas a hospitais e casas de repouso.