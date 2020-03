Trump diz que fez teste para coronavírus e aguarda resultados

Após dias resistindo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que foi testado para coronavírus. A Casa Branca aumentou as precauções após o contato direto e indireto de Trump com o Covid-19. Trump disse ainda que teve sua temperatura medida antes de ir à entrevista coletiva e que ela estava "totalmente normal".



Trump demorou dias para se testar, apesar de suas interações com pelo menos três pessoas que, desde então, tiveram testes com resultados positivos. Ele disse na sexta-feira que provavelmente seria testado em algum momento, mas que o médico da Casa Branca disse na sexta-feira à noite que nenhum teste era necessário porque ele não exibia sintomas.



Neste sábado, a Casa Branca disse que estava conferindo a temperatura de todos que estiverem em contato próximo com o Trump ou com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, incluindo repórteres presentes na coletiva desde sábado. A medida é tomada como precaução em resposta à epidemia de coronavírus, disse o porta-voz da Casa Branca Judd Deere.