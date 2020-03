Washington ampliará ao Reino Unido e à Irlanda a proibição de viajar aos EUA a partir de segunda

Washington ampliará ao Reino Unido e à Irlanda a proibição de viajar aos Estados Unidos a partir da próxima segunda-feira (16), anunciou neste sábado o vice-presidente americano, Mike Pence.

A medida já estava em vigor para os estrangeiros que estiveram recentemente nos países europeus do Espaço Schengen.

"Suspendemos todas as viagens vindas do Reino Unido e da Irlanda. Essa medida entrará em vigor à meia-noite (01H00 no horário de Brasília) da segunda-feira", declarou Pence durante uma coletiva de imprensa.

No entanto, o vice-presidente ressaltou que os seus cidadãos e os residentes permanentes dos EUA terão permissão para retornar ao país.