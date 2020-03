Presidente da Federação Inglesa teme que a Premier League não seja concluída

O presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA) Greg Clarke teme que o campeonato inglês, suspenso da sexta-feira pelo menos até 3 de abril devido à epidemia de coronavírus, não seja concluído, informou o britânico The Times neste sábado.

Segundo o jornal, Clarke mostrou ceticismo durante a reunião de emergência em que a FA e a Premier League anunciaram que o campeonato da primeira divisão havia sido suspenso por três semanas.

Em seu comunicado, a FA garantiu na sexta-feira que era uma suspensão e não um cancelamento. "Todas as partes envolvidas estão comprometidas em tentar concluir a programação de competições nacionais no devido tempo e estão em contato para encontrar boas soluções com esse objetivo", explicou.

Mas de acordo com o The Times, durante esta reunião, Clarke avaliou que a suspensão seria mais longa e que as equipes não poderão disputar todas as partidas de seu programa devido ao aumento esperado no número de casos de coronavírus.

Para o Liverpool, líder do campeonato e campeão 'virtual', graças à sua vantagem de 22 pontos a 9 rodadas do fim, essa hipótese seria uma catástrofe, depois de 30 anos sem ganhar o título.

De acordo com o último balanço oficial, 798 casos de covid-19 foram detectados na Grã-Bretanha, com 10 mortos.

Mas uma alto funcionário da área da Saúde disse que o número de pessoas infectadas estaria entre 5.000 e 10.000.