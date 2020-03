O coronavírus na América Latina

As principais atualizações sobre a pandemia de coronavírus na América Latina:

- Às 22H00 GMT (19H00, no horário de Brasília), o balanço era de 5 mortos e 340 contágios

- Equador anuncia seu primeiro morto e Argentina um segundo

- Venezuela anuncia seus dois primeros casos, Uruguai seus primeiros quatro. Suriname e Guatemala confirmam seus primeiros contagiados

- No Brasil, teste de Jair Bolsonaro deu negativo

- Cuba anuncia antiviral para tratar coronavírus e diz que pode exportá-lo

- A Venezuela suspendeu voos de Europa e Colômbia e Bolívia cancelou a conexão aérea com a Europa e com o Paraguai. A Argentina suspendeu por 30 dias os voos das zonas mais afetadas pelo vírus. Peru proíbe voos da Europa e da Ásia. Guatemala proibe de El Salvador

- Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, El Salvador, Guatemala já haviam imposto restrições de viagens de países da Europa, China e outros países asiáticos e Irã

- Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana concordaram em formular um plano de contingência regional para lidar com a pandemia

- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, El Salvador, Guatemala impuseram isolamento a quem chegar dos países afetados, enquanto Honduras restringiu a entrada de pessoas procedentes de países europeus e outros, e de viajantes de cruzeiros

- - Equador, Panamá, Paraguai e Peru adiaram o início das aulas. Honduras suspendeu as aulas no ensino básico e secundário por 14 dias. No México, o Tecnológico de Monterrey suspenderá suas aulas a partir de terça-feira e as retomará online no dia 23 de março

- Argentina ordenou a suspensão de shows e o fechamento de espaços públicos. Chile e Argentina cancelaram o festival Lollapalooza, Uruguai adiou o Rock de Montevidéu, Honduras cancelou eventos e shows públicos, enquanto Paraguai e Peru proibiram shows e eventos públicos com grande participação