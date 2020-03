Por epidemia de coronavírus, rainha Elizabeth II adia compromissos

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, decidiu nesta sexta-feira (13) adiar seus compromissos oficiais, devido à pandemia de coronavírus - anunciou o Palácio de Buckingham.

A casa real britânica disse que as visitas previstas na agenda da monarca, de 93 anos, na próxima semana "serão reprogramadas".

As audiências "continuarão, como de costume", e "outros eventos serão revistas no momento oportuno".

"Como precaução sensata e por razões práticas, nas circunstâncias atuais, estão sendo feitas mudanças nos compromissos da agenda da rainha nas próximas semanas", afirma o comunicado oficial.

Depois de consultar seus médicos e autoridades do governo de Boris Johnson, a rainha resolveu adiar suas visitas a Cheshire, no noroeste da Inglaterra, e Camden, no norte de Londres.

O Reino Unido, que até o momento tomou medidas de contenção da epidemia menos drásticas do que a maioria de seus vizinhos europeus, registrava oficialmente nesta sexta 798 casos confirmados de COVID-19 e dez mortos.