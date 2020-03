Paraguai e Peru cancelam conexão aérea com Europa

Os governos do Paraguai e do Peru anunciaram nesta quinta-feira o cancelamento de todos os voos procedentes da Europa, visando conter a propagação do novo coronavírus.

"Esta decisão foi adotada regionalmente, e implica que não haverá voos para o nosso continente a partir da Europa", disse Edgar Melgarejo, presidente da Direção Nacional da Aeronáutica Civil, em referências a medidas semelhantes adotadas por Peru, Argentina e Bolívia.

A decisão paraguaia afeta particularmente os voos da Air Europa, a única empresa aérea comercial que liga o Paraguai ao continente europeu, através da rota Assunção-Madrid.

Melgarejo explicou que a medida entrará em vigor no próximo sábado e permanecerá até ao menos 26 de março.

Horas após a decisão do Paraguai, o Peru informou que proibiu a chegada de voos procedentes da Europa e da Ásia a partir desta sexta-feira.

A decisão foi adotada pelo recém-criado comitê de crise "com a finalidade de reforçar as medidas de prevenção para evitar o contágio do coronavírus", destacou um porta-voz do governo.

Entre as principais empresas aéreas afetadas estão Latam, Air France, KLM, Iberia e Air Europa.

O Comitê não precisou a duração da suspensão, que afetará duramente o turismo no Peru, que recebe a cada anos mais de quatro milhões de viajantes.