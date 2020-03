Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Hudson Valley Wireless ("HVW") escolheu e implementou a LTE vEPC nativa de nuvem da Mavenir para dar suporte a seu projeto mais recente. A HVW firmou parcerias público-privadas (P3) com governos locais e trabalha com autoridades estaduais e federais dos EUA para garantir concessão de financiamento e instalar redes em comunidades carentes.

"Escolhemos a Mavenir como fornecedora de confiança para garantir um percurso tranquilo rumo à 5G Core com diminuição do custo total de propriedade", declarou Jason Guzzo, gerente geral da HVW.

"A solução de núcleo de pacote virtualizado nativo de nuvem da Mavenir está especialmente posicionada para atender às necessidades de provedores de serviço como a Hudson Valley Wireless. A mesma solução é dimensionada sem problemas para lidar com milhões de assinantes e 100 gigabytes de dados", afirmou Ashok Khuntia, vice-presidente executivo e gerente geral de Packet Computing da Mavenir. "Desenvolvida exclusivamente para ambientes nativos de nuvem, ela oferece baixo custo de propriedade."

A HVW oferece acesso à internet sem fio estável em uma área de 9 mil quilômetros quadrados (3.500 milhas quadradas). A rede atende a 200 mil residências, 8.500 empresas e 450 instituições âncora.

A vEPC da Mavenir com MME, SAEGW e HSS já está em uso comercial e permite maior adoção à HVW. Entre as funcionalidades estão:

-- Diminuição do custo de instalação de infraestrutura com arquitetura modular baseada em microsserviço, o que permite capacidade de rendimento, transações e sessões ser incluída de forma independente

-- Otimização do uso de recursos e aumento da agilidade nos negócios por meio de escalabilidade sob demanda

-- Oferta de escalabilidade granular em diversas funções, o que evita fornecimento em excesso e permite que as operadoras cresçam no ritmo do mercado

-- Aproveitamento das opções de escala horizontal e vertical para atender à capacidade de tratamento de tráfego para qualquer evento

-- Oferta de estrutura flexível com base em NFV e SDN que garante plano de controle e separação de plano de usuário

-- Compatível com casos de uso de baixa latência com a colocação do plano do usuário na borda da rede

-- Capacidade de integração de aplicativos ricos com o uso de correlação de dados integrados e funcionalidades de streaming

-- Funcionamento em redes privadas (centros de dados hospedados pela HVW atualmente) e capaz de ser totalmente implementada na nuvem pública

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para alcançar economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar CSPs com redução de custos, geração de receita e proteção de receita. Saiba mais em mavenir.com.

Mavenir, o logotipo em M e CloudRange são marcas comerciais de titularidade da Mavenir Systems, Inc.

Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

