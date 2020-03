Sanders e Biden cancelam eventos de campanha por preocupação com o coronavírus

Os pré-candidatos democratas Bernie Sanders e Joe Biden anunciaram nesta terça-feira, 10, o cancelamento de eventos de campanha previstos para esta noite, enquanto aguardariam os resultados das primárias em seis estados. As informações são do jornal The New York Times.



Porta-voz da campanha de Sanders, Mike Casca afirmou que a decisão atende às advertências públicas das autoridades de Ohio, que manifestaram preocupação com o surto de coronavírus. Casca também informou que todos os futuros eventos de campanha serão avaliados caso a caso.



A campanha de Biden também citou orientações de autoridades públicas. O comunicado foi feito via Twitter pela vice-gerente de campanha, Kate Bedingfield, que acrescentou que Biden conversará com imprensa nesta noite.



Seis Estados americanos realizam primárias nesta terça-feira, 9. De todos, o mais importante é Michigan, de perfil industrial, que foi chave para a vitória de Donald Trump, em 2016. Após uma temporada abarrotada de candidaturas, a escolha democrata ficou restrita ao senador Bernie Sanders e ao ex-vice-presidente Joe Biden. A vitória em Michigan reforça o status reivindicado por ambos de melhor nome para derrotar o presidente em novembro.