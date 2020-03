Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems

A Agência de Energia Intermountain (IPA) concedeu hoje à Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) um contrato para dois trens de força M501JAC para a Intermountain Power Plant (IPP) em Delta, Utah. Este prêmio marca as primeiras turbinas a gás de classe avançada do setor, projetadas e adquiridas especificamente como parte de um plano abrangente de transição sequencial do carvão para o gás natural e, finalmente, para o hidrogênio renovável, além de criar um roteiro para a indústria global seguir. Essa transição começará em 2025, quando as turbinas terão garantia comercial, capazes de usar uma mistura de 30% de hidrogênio e 70% de combustível de gás natural. Essa mistura de combustível reduzirá as emissões de carbono em mais de 75% em comparação com a tecnologia de carvão que está se aposentando. Entre 2025 e 2045, a capacidade de hidrogênio será sistematicamente aumentada para 100% de hidrogênio renovável, permitindo a geração de energia em escala de utilidade sem carbono.

A instalação de geração renovada será de propriedade da IPA e operada pelo Departamento de Água e Energia de Los Angeles (LADWP). Fornecerá 840 MW de energia confiável aos compradores do IPA que atende, incluindo Los Angeles e municípios de outras partes da Califórnia e Utah. A usina é conectada à rede elétrica de Los Angeles por uma linha de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) existente.

O pedido da IPA inclui dois trens de força M501JAC 1 a 1 com turbinas a gás, turbinas a vapor, geradores de vapor para recuperação de calor e equipamento auxiliar. A MHPS prestará serviços de manutenção à planta sob um contrato de serviço de longo prazo de 20 anos.

A frota instalada da MHPS de turbinas a gás da série J acumulou quase 1 milhão de horas de experiência operacional. A IPA receberá o mais recente sistema de combustão seca de baixo NOx refrigerado a ar, com JAC da MHPS e com capacidade de combustível rico em hidrogênio. As turbinas a gás MHPS têm mais de 3,5 milhões de horas de experiência operacional com alto hidrogênio, acumuladas ao longo de 40 anos e em 29 instalações.

A seleção dos novos trens de força M501JAC amplia a área de cobertura da MHPS no Condado de Millard, Utah. Em maio de 2019, a MHPS fez uma parceria com a Magnum Development para anunciar os planos para desenvolver o projeto Advanced Clean Energy Storage (ACES) adjacente à IPP. O projeto ACES utilizará energia renovável para produzir hidrogênio através da eletrólise. O hidrogênio será armazenado em uma cúpula subterrânea de sal no local, usando a tecnologia em operação nos últimos 30 anos para fornecer hidrogênio às refinarias dos EUA na costa do Golfo dos Estados Unidos. O hidrogênio renovável armazenado pode fornecer energia quando a disponibilidade eólica e solar for limitada devido às condições climáticas e à hora do dia prevalecentes, além de fornecer armazenamento de energia sazonal a partir de fontes de energia renováveis.

Dan Eldredge, gerente geral da Agência de Energia Intermountain, disse: "Nossa missão é fornecer energia acessível e confiável com uma visão futura de nos tornarmos um recurso de energia de carbono líquido zero. O site exclusivo do Projeto Intermountain Power e a infraestrutura regional de energia existente oferecem uma oportunidade ideal para o cumprimento desta missão."

Paul Browning, presidente e CEO da MHPS Americas disse: "A missão dos mais de 2.000 funcionários da MHPS Americas é fornecer soluções de geração e armazenamento de energia que permitam aos nossos clientes combater as mudanças climáticas e promover a prosperidade humana. Trabalhamos duro para desenvolver uma solução total para os nossos clientes IPA, que incluísse não apenas turbinas a gás capazes de usar combustível renovável de hidrogênio, mas também o projeto ACES nas proximidades, que geraria e armazenaria economicamente grandes quantidades de hidrogênio renovável. Acreditamos que a IPP e o ACES serão uma infraestrutura essencial de energia renovável que, por fim, ajudará a permitir uma rede de energia 100% renovável para toda a interconexão ocidental dos Estados Unidos e também fornecerá hidrogênio renovável para usos industriais e de transporte. Os projetos estão sendo desenvolvidos em estreita cooperação entre nós, a Magnum Development, os governos de Utah, Califórnia e Los Angeles, a Agência Intermountain Power e a LADWP. Ao combinar nossas capacidades e imaginar um futuro 100% de energia renovável, estamos criando uma Mudança de Potência."

