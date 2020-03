Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje o lançamento do FLIR Ranger® HDC MR, um novo sistema de vigilância de médio alcance em alta definição. O Ranger HDC MR define um novo padrão de vigilância com sua capacidade de detectar atividades ilegais, mesmo em condições climáticas degradadas, utilizando análises e processamento de imagem incorporados para reduzir a carga de trabalho cognitiva, permitindo que os operadores distingam rapidamente ameaças verdadeiras de alarmes falsos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200310005975/pt/

FLIR Ranger® HDC MR sets a new standard for surveillance with its ability to detect illegal activities, even in degraded weather conditions, using embedded analytics and advanced image processing so operators can distinguish quickly between true threats and false alarms. (Photo: Business Wire)

O FLIR Ranger HDC MR é um sistema de imagem térmica HD de alto desempenho por aproximadamente o mesmo preço que os sistemas de resolução padrão. Comparado aos sistemas padrão, o Ranger HDC MR pode capturar uma variedade maior de visualizações com a mesma resolução de destino, graças às suas imagens em HD. A capacidade da missão é estendida duas vezes com um filtro de neblina integrado para ver através da névoa e neblina, bem como um filtro de turbulência Merlin ASX opcional para ver através da turbulência de calor/ar para uma classificação mais precisa do alvo. O Ranger HDC MR também está pronto para hospedar o processamento de imagem AI integrado para uma tomada de decisão mais rápida. Sua tecnologia avançada melhora a confiabilidade e reduz o tempo de inatividade e manutenção com um núcleo vitalício que mais que dobra o tempo médio entre falhas dos modelos anteriores.

"Que seja protegendo fronteiras, portos, instalações ou tropas, o FLIR Ranger HDC MR oferece um novo nível de vigilância para que os operadores possam agir rapidamente contra ameaças", disse David Ray, presidente do setor de Tecnologias de Defesa e Governo da FLIR. "Esse novo sistema pode eliminar dias de vigilância ineficiente usando a tecnologia de ponta para ver as más condições climáticas, aumentando o tempo de atividade. Nosso poderoso Ranger HDC MR oferece aos clientes uma solução econômica que aumenta o sucesso da missão".

Equipado com um termovisor de alta definição com um detector de 1280 x 720 e uma câmera de TV em cores HD de 1920 x 1080, o Ranger HDC MR foi projetado para integração com outros sensores, tornando-o ideal para aplicações de sistemas aéreos não tripulados (C-UAS). O HDC MR pronto para AI também inclui uma ferramenta de cibersegurança líder do setor que reduz os riscos, verificando cada versão do software para ajudar a garantir que o sistema esteja protegido contra ataques cibernéticos.

O FLIR Ranger HDC MR está disponível para pedido agora e começará a ser enviado no terceiro trimestre de 2020. Para saber mais, visite flir.com/products/ranger-hdc-mr.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para obter mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de David Ray e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200310005975/pt/

Contato com a mídia: Joe Ailinger Telefone: 978-769-9339; 781-801-6161 E-mail: joe.ailinger@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.