Eslovênia fecha a fronteira com a Itália por coronavírus

O governo esloveno anunciou nesta terça-feira o fechamento de sua fronteira com a Itália, fortemente afetada pela epidemia de coronavírus, que registrou 168 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes já para 631 e registrando 10.149 infectados em duas semanas.

"Dei ordens ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério do Interior para fechar a fronteira com a Itália após a decisão da Áustria", disse o primeiro-ministro Marjan Sarec em sua conta no Twitter. Os dois países compartilham 232 km de fronteira.