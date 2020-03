China flexibiliza restrições na província de Hubei, berço da epidemia de coronavírus

A província chinesa de Hubei (centro), que concentra a maioria dos casos de novo coronavírus em todo o mundo, anunciou nesta terça-feira a flexibilização de parte das restrições de deslocamento imposta aos moradores.

Hubei está isolada desde janeiro, com quase 56 milhões de pessoas em quarentena, mas o número de casos registrou queda nas últimas semanas.

O governo provincial anunciou que utilizará um aplicativo para smartphones para atribuir um código de saúde aos moradores.

As pessoas com um código verde - que significa que não estiveram em contato com pessoas infectadas - e que moram em zonas consideradas de risco médio ou baixo serão autorizadas a viajar dentro da província.

Os casos confirmados ou suspeitos têm código vermelho, enquanto o código amarelo indica um contato próximo com um caso confirmado.

Não há indicações, no entanto, de que as pessoas poderão sair da província e também não foi anunciado o fim das medidas de contenção em Wuhan, capital de Hubei.

O presidente chinês Xi Jinping visitou nesta terça-feira pela primeira vez a cidade de Wuhan, que em janeiro se tornou o epicentro da doença.