Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) está oferecendo suas pesquisas e opiniões sobre impacto do coronavírus (COVID-19) na economia e no crédito através de um site dedicado, disponível ao público em moodys.com/coronavirus. Atualizado regularmente, o site reúne informações de toda a empresa, fornecendo um recurso para que os participantes do mercado entendam melhor as implicações financeiras da propagação do vírus. O conteúdo completo do site, incluindo o acesso aos webinars da Moody's relacionados ao COVID-19, está disponível ao público de forma gratuita.

"Reconhecemos que em tempos de intensa volatilidade e incerteza do mercado, informações completas e frequentes são imprescindíveis", diz Rob Fauber, diretor de operações da Moody's Corporation. "A missão da Moody's é fornecer informações e padrões confiáveis que ajudem os responsáveis por decisões a agir com confiança". Para isso, estamos proporcionando acesso aos recursos econômicos e de crédito da Moody's para ajudar nossas partes interessadas em todo o mundo a lidar com a situação de incerteza relacionada ao COVID-19."

A Moody's publicou mais de 100 relatórios e outros conteúdos sobre o impacto do COVID-19, em emissores, setores e regiões de mercado, incluindo análises da Moody's Investors Service e Moody's Analytics.

As publicações a seguir estão entre as muitas disponíveis no site:

-- COVID-19 Pandemic Scenario: Known Unknowns - Moody's Analytics Economic Research

-- Accounting Spotlight: Financial Reporting and the Coronavirus - Moody's Investors Service

-- Aircraft Lessors: Outlook Revised to Stable from Positive on Coronavirus-driven Business Disruption - Moody's Investors Service

-- Peak Uncertainty: The Possible Effect of COVID-19 on US Multifamily and Commercial Real Estate - Moody's Analytics REIS

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) é uma empresa global integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomarem melhores decisões. Nossos dados, soluções analíticas e conhecimento ajudam os responsáveis pelas decisões a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outros. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo à informação abrem a porta para o progresso compartilhado. Com mais de 11.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com especialização local e mais de um século de experiência nos mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

