Trump afirma que seu governo discute medidas de alívio econômico por coronavirus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que seu governo se reunirá com membros do Congresso para discutir medidas econômicas visando aliviar o impacto da propagação do novo coronavírus.

Trump disse em entrevista coletiva que seu governo vai discutir com os legisladores "um possível corte de impostos sobre as folhas de pagamento" para paliar os efeitos econômicos da epidemia na economia americana.

O presidente destacou que os Estados Unidos têm uma "grande economia", mas que o coronavírus "surpreendeu o mundo".

"Vamos estar aqui amanhã durante a tarde para comunicar algumas medidas que adotaremos e serão importantes", assinalou Trump.

Nesta segunda-feira, as Bolsas de Valores de todo o mundo sofreram fortes perdas diante da incerteza envolvendo o novo coronavírus, que já infectou 110 mil pessoas e matou 3.800 por todo o mundo.

"Acredito que estamos administrando isto muito bem", disse Trump sobre a epidemia, que já matou 26 pessoas e tem 600 casos confirmados nos Estados Unidos.

Trump convidou os altos executivos das instituições financeiras à Casa Branca para discutir a resposta à epidemia do Covid-19, informaram fontes do mercado à AFP.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, afirmou que os Estados Unidos "têm a economia mais resiliente do mundo".

"Não poderíamos estar mais satisfeitos com a política econômica de Trump de cortes nos impostos e um alívio regulatório e comercial, o que colocou os Estados Unidos em ótima posição", destacou Mnunchin.

A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, advertiu nesta segunda-feira em carta enviada aos correligionários democratas que "é evidente" que em breve serão necessárias novas medidas legislativas envolvendo a nova epidemia.

"É preciso priorizar a saúde e a segurança dos trabalhadores americanos e de suas famílias sobre os interesses corporativos".