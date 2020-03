O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, pediu neste domingo (8) o cancelamento de todas as manifestações com mais de mil pessoas no país, diante da propagação da epidemia de coronavírus.

"(...) Peço, de forma expressa, que sejam anulados até nova ordem os eventos de mais de mil pessoas", declarou o ministro, que coordena as ações e políticas do governo para conter o vírus, à agência de notícias alemã DPA.