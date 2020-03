Arábia Saudita confina região de maioria xiita por coronavírus

A Arábia Saudita anunciou, neste domingo (8), o confinamento "temporário" da região de Qatif (leste), de maioria xiita, onde foram registrados 11 casos do novo coronavírus até o momento.

A maioria é ligada a pessoas recém-chegadas do Irã.

"Em conformidade com as medidas de precaução recomendadas pelas autoridades sanitárias competentes (...) as entradas e saídas da região de Qatif estão temporariamente suspensas", disse uma fonte do Ministério do Interior saudita, citada pela agência oficial de notícias SPA.

Com mais de 6.500 casos e 194 óbitos até o momento, o Irã é um dos países mais afetados no mundo pela epidemia da Covid-19.