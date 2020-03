Em jantar com Bolsonaro, Trump diz que não fará promessas

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no resort de Mar-a-Lago, no sul da Flórida. A crise na Venezuela e os interesses econômicos dos dois países foram os temas tratados pelas duas autoridades, segundo fontes do alto escalão do governo dos EUA.



Logo na chegada, Trump fez uma aparição de um minuto do lado de fora do resort para posar com Bolsonaro frente às câmeras. O americano fez elogios ao presidente do Brasil, mas disse que não prometeria poupar o País da imposição de tarifas em nome da boa relação. "Ele está fazendo um grande trabalho. O Brasil o ama, e os EUA o amam", afirmou o presidente americano.



Jornalistas questionaram se Trump poderia impor tarifas a produtos brasileiros, como ameaçou fazer em dezembro com o aço importado do Brasil. A ameaça não se concretizou na época após negociações entre as diplomacias dos dois países.



Trump respondeu à pergunta falando sobre a amizade e o bom relacionamento com o Brasil, mas afirmou: "Eu não faço promessas".



O Planalto divulgou um trecho do encontro no qual Trump diz a Bolsonaro que "deu um grande presente" ao brasileiro ao não cobrar tarifas (sobre o aço). "Isso o tornou muito mais popular", disse Trump.



O jantar aconteceu em um restaurante aberto em Mar-a-Lago, sem área reservada para os dois presidentes, e outros convidados sentados em mesas ao redor.



A imprensa foi levada para fazer imagens da mesa de jantar, onde Trump novamente elogiou Bolsonaro: "ele é um homem sensacional".



Bolsonaro disse estar "muito feliz" de estar no encontro. "É uma honra pra mim e para o meu país. Eu tenho certeza que num futuro próximo é muito bom contar com um bom relacionamento de direita". Esta é a quarta visita de Bolsonaro aos EUA. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.