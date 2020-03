Papa envia bênção dominical por vídeo, em meio a surto de coronavírus

Em uma medida extraordinária voltada a desencorajar aglomerações de pessoas por causa do surto de coronavírus, o papa Francisco não apareceu na sacada na Praça São Pedro para fazer sua bênção dominical e declarações. Em vez disso, um vídeo com uma leitura dele de comentários e também orações foi divulgado.



Os sinos da Basílica de São Pedro soaram e o pontífice apareceu por alguns segundos para saudar as pessoas que estavam na praça, mas ele não fez comentários da sacada. A medida - que já havia sido anunciada no sábado - teve como objetivo evitar grandes aglomerações na praça, que em dias de tempo bom pode receber até 40 mil pessoas à espera da mensagem do papa em um domingo. Fonte: Associated Press.