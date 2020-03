Três príncipes sauditas teriam sido presos acusados de complô

Autoridades sauditas prenderam três membros da família real, informou a imprensa americana, em uma ação que demonstra o fortalecimento do controle por parte do poderoso príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

O príncipe Ahmed bin Abdelaziz al-Saud, irmão do rei Salman, bem como um sobrinho do monarca, o príncipe Mohammed bin Nayef, foram presos em suas casas após serem acusados de complô, informou o Wall Street Journal citando fontes anônimas.

Os dois homens, que tinham sido candidatos em potencial ao trono, são acusados de ter "fomentado um golpe para derrubar o rei e o príncipe herdeiro", afirmou o jornal.

Por isso, podem receber penas de prisão perpétua ou de morte, acrescentou a fonte.

O New York Times também informou sobre as prisões e acrescentou que o irmão mais novo do príncipe Nayef também foi preso.

As autoridades sauditas não reagiram imediatamente à informação.

O príncipe herdeiro fortalece gradualmente seu controle do poder mediante a prisão de líderes religiosos e militantes, bem como de príncipes e importantes empresários.