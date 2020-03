O balanço da epidemia de coronavírus

O número de pessoas infectadas com Covid-19 no mundo chegou a 101.988, das quais 3.491 morreram, em 94 países e territórios, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais até as 14h desta sexta-feira.

Desde a véspera às 14h foram diagnosticados 1.146 novos contágios e 35 mortes.

A China (exceto os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, teve 80.651 casos e 3.070 mortes. Entre 14h de sexta-feira e 6h deste sábadom foram registrados 99 novos casos e 28 mortes.

Fora deste país, tinham sido registrados 21.337 casos (1.047 novos) nesta sexta-feira às 15h GMT (12h de Brasília), dos quais 421 morreram (sete novos).

Os países mais afetados depois a China são Coreia do Sul (6.767 casos, 483 deles novos, e 44 mortes), Irã (4.747 casos, dos quais 1.234 são novos, e 124 mortes), Itália (4.636 casos e 197 mortes) e Alemanha (684 casos, 150 deles novos, sem óbitos).

Desde sexta-feira às 14h, China continental, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Reino Unido registraram novos casos fatais. Colômbia e Costa Rica anunciaram pela primeira vez casos em seus territórios.

Neste sábado, às 6h, desde o começo da epidemia a Ásia somava 89.021 casos e 3.131 mortes; a Europa, 7.503 casos e 215 mortes; o Oriente Médio, 5.032 casos e 127 mortes; os Estados Unidos e o Canadá, 364 casos e 16 mortes; a Oceania, 76 casos, com duas mortes; a América Latina e o Caribe, 50 casos; e a a África, 42 casos.

Esse balanço foi elaborado com dados coletados pelos escritórios da AFP com base em relatórios das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).