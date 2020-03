EUA registra mais dois mortos por coronavírus e Japão tem salto de infectados

Duas mortes por coronavírus foram registradas na Flórida, como os primeiros casos fatais pela infecção na Costa leste dos Estados Unidos. O número de mortos em território americano subiu para 17.



A epidemia de coronavírus continuou a crescer globalmente no fim de semana, com o Japão registrando 60 novos casos nesta sexta-feira, elevando sua contagem para 408. A Malásia também registrou o maior aumento de infecções pelo vírus em um dia, com 28 novos casos na sexta-feira, elevando o total da nação para 83.



Em Cingapura, 13 novos casos foram registrados, também o maior aumento em um dia, com um total de 130 infectados.



Na Coreia do Sul, o país mais atingido pelo coronavírus além da China, reportou 483 novas infecções, elevando o total para 6.767 casos.



Já a Itália continua sendo o país mais atingido da Europa registrando 620 novos casos de coronavírus na noite de sexta-feira, com mais 49 mortes nas 24 horas anteriores. O número de mortos no país chega a 197, o mais alto fora da China.



No país asiático onde o surto teve início, autoridades registraram 99 novos casos nesta sexta-feira, o número mais baixo em um dia desde que a Comissão de Saúde da China começou a divulgar dados nacionais sobre novas infecções, no final de janeiro. A comissão contabilizou 28 mortes no dia, aumentando o total de mortes para 3.070.