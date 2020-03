Comunicado do Business Wire :Providence Equity Partners

A Galileo Global Education ("Galileo" ou a "Empresa"), uma fornecedora líder internacional de ensino superior e o maior grupo de ensino superior da Europa, anunciou hoje que a Providence Equity Partners ("Providence"), acionista majoritária desde 2011, tem participação exclusiva nas negociações para a venda do Galileo a um consórcio formado por investidores institucionais globais de longo prazo, incluindo a Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), através de sua subsidiária integral, a CPP Investment Board Europe S.à rl e Montagu, juntamente com os acionistas já existentes Téthys Invest e Bpifrance. Após a conclusão da transação, espera-se que a CPP Investments e a Téthys Invest, em parceria igualitária, possuam posições de aproximadamente 40% na Empresa.

Marc-François Mignot Mahon, CEO da Galileo, disse: "Quero agradecer primeiro à Providence por nos apoiar em nos tornarmos líderes globais em apenas alguns anos e por entregar agora aos mais prestigiados investidores institucionais de longo prazo. Também quero agradecer à Téthys Invest e à Bpifrance por seu apoio infalível.

"A educação precisa de compromissos em longo prazo, a educação merece os investidores institucionais de maior prestígio, a educação é um investimento como nenhum outro, porque é um investimento em mulheres e homens em seu próprio desenvolvimento, como também no desenvolvimento da sociedade de amanhã. É um orgulho para Galileo dar a bem-vinda a essas grandes instituições internacionais, públicas e privadas, que se unem para nos apoiar na liderança mundial em educação superior e continuar nossa missão a serviço da sociedade: educar e treinar."

"Meus pensamentos vão para os milhares de funcionários do Galileo, que hoje devem se sentir orgulhosos e reconhecidos por seu excelente compromisso diário em servir nossos alunos em todo o mundo."

Alain Carrier, diretor executivo sênior e chefe de operações internacionais da CPP Investments, disse: "Estamos entusiasmados por ter a oportunidade de trabalhar com Marc-François, Téthys Invest, Montagu e Bpifrance em longo prazo, para continuar oferecendo a mais alta qualidade em experiência educacional para estudantes nos mercados globais. A CPP Investments procura oportunidades para trabalhar e apoiar as melhores equipes de gerenciamento da classe, a fim de gerar valor em longo prazo para colaboradores e beneficiários da CPP."

Ryan Selwood, diretor administrativo e diretor de Direct Private Equity da CPP Investments, disse: "Galileo, sob a liderança de Marc-François, desenvolveu uma plataforma global exclusiva no setor de ensino superior, oferecendo cursos e qualificações inovadoras, e de alta qualidade para os alunos em todo o mundo. A equipe de negócios e gestão tem ambição, capacidade e oportunidade de desenvolver sua impressionante trajetória de crescimento no futuro. Trabalharemos com eles para desenvolver seu sucesso através da expansão para novos mercados, aprimorando a ampla variedade de assuntos e especialidades que oferecem aos estudantes do ensino superior em todo o mundo."

Alexandre Benais, CEO da Téthys Invest, disse: "A Téthys Invest está ansiosa para apoiar a Galileo em seu desenvolvimento, junto com sua equipe de gerenciamento e parceiros de alta qualidade em um setor em que as participações de longo prazo fazem muito sentido para permitir ao grupo implantar sua estratégia."

Guillaume Jabalot, diretor da Montagu, disse: "Estamos muito satisfeitos em apoiar os planos de longo prazo de Marc-François Mignot Mahon e sua equipe muito capacitada e comprometida em fazer da Galileo a principal fornecedora global de ensino superior."

Nicolas Dufourcq, CEO da Bpifrance, disse: "Marc-François Mignot Mahon e suas equipes conseguiram criar um campeão francês no campo do ensino superior com alcance global. Estamos extremamente orgulhosos de apoiar ainda mais a Galileo em uma nova fase de seu desenvolvimento, juntamente com a equipe de gerenciamento, Téthys Invest com novos e prestigiados parceiros em longo prazo. Investir em educação é uma prioridade para a Bpifrance, comprometida em contribuir para a expansão internacional dos campeões franceses, com foco em responsabilidade social e serviços educacionais de alta qualidade."

Karim Tabet, diretor administrativo da Providence Equity, disse: "Nossa visão com a Galileo começou em 2011 com uma folha de papel em branco, vimos a oportunidade de criar uma plataforma internacional de educação líder que oferece aos alunos uma excelente experiência de aprendizado em inovação, criatividade, artes e cultura. Trabalhando em estreita colaboração com Marc-François e sua equipe concluímos com sucesso uma série de aquisições estratégicas e apoiamos as escolas de alta qualidade existentes em sua expansão para transformar a Galileo em uma líder europeia. O anúncio de hoje representa um marco importante: a chegada de novos proprietários em longo prazo comprometidos em levar a Galileo a um novo nível e avançar sua missão de melhorar a qualidade do ensino superior e sua força poderosa para o bem no mundo."

Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2020, sujeita a aprovações regulatórias e habituais.

Sobre a Galileo Global Education

Galileo Global Education reúne 42 escolas de referência em 80 campos em 13 países ao redor do mundo, unidas em torno a um conhecimento único: permitir que seus 110.000 alunos se conectem ao mundo inteiro e desmembrar o ensino das principais disciplinas de administração, artes e criação, marketing e tecnologia, a fim de promover a inovação em todos os campos. As escolas do grupo emitem 56 títulos certificados. Sua rede inclui pilares de excelência e prestigiadas escolas de educação, como a Paris School of Business (PSB), Cours Florent, Penninghen, Strate e Atelier de Sèvres na França, Instituto de Universitario no México, Macromedia University na Alemanha e Instituto Marangoni na Itália.

Sobre a CPP Investments

O Conselho de Investimentos do Plano de Pensões do Canadá (CPP Investments ?) é uma organização profissional de gerenciamento de investimentos que investe os fundos que o Plano de Pensões do Canadá (CPP) não precisa, para pagar os benefícios atuais, no melhor interesse de 20 milhões de colaboradores e beneficiários. Para construir portfólios diversificados de ativos, investimentos em ações públicas, privadas, imobiliárias, infraestrutura e instrumentos de renda fixa são realizados pela CPP Investments. Sediada em Toronto, com escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, San Francisco, São Paulo e Sydney, a CPP Investments é governada e gerenciada independentemente do Plano de Pensões do Canadá e a uma distância dos governos. No dia 31 de dezembro de 2019, o Fundo CPP totalizava C$420,4 bilhões. Para mais informações sobre os investimentos da CPP, acesse www.cppinvestments.com ou nos siga no LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Sobre a Téthys Invest

A Téthys Invest é a holding de investimentos da família Bettencourt-Meyers, dedicada a investimentos diretos em longo prazo em projetos empresariais, em particular nos campos da saúde e educação.

Sobre a Montagu

Montagu é um dos principais investidores da Europa, com mais de cinquenta anos de experiência em investimentos. A estratégia de investimento de Montagu está focada no suporte às equipes de gerenciamento de empresas de alta qualidade que operam em setores estáveis e em crescimento, fornecendo produtos e serviços que, de outra forma, seus clientes não receberiam.

Sobre Bpifrance

Bpifrance é o banco nacional de investimentos francês: financia as empresas - em todas as etapas de seu desenvolvimento - através de empréstimos, garantias, investimentos em ações e seguros de exportação. Bpifrance também fornece serviços extra-financeiros (treinamento, consultoria) para ajudar os empreendedores a enfrentar seus desafios (inovação, exportação...).

Sobre a Providence Equity Partners

A Providence é uma importante empresa global de gestão de ativos, com mais de US$45 bilhões em compromissos de capital agregado. A Providence foi pioneira em uma abordagem focada no setor para investimentos em private equity com a visão de que uma equipe dedicada de especialistas do setor poderia criar empresas excepcionais de valor duradouro. Desde o início da empresa em 1989, a Providence investiu em mais de 200 empresas e tornou-se uma empresa líder em investimentos de capital focada nos setores de mídia, comunicação, educação e informação. A Providence está sediada em Providence, RI, e também possui escritórios em Nova York e Londres. Para mais informações acesse www.provequity.com.

