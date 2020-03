Tentativa de atendado à embaixada dos EUA na Tunísia deixa seis feridos

Um duplo atentado suicida perto da Embaixada dos Estados Unidos em Túnis, na Tunísia, deixou seis pessoas feridas nesta sexta-feira, 6.



A explosão aconteceu antes do meio-dia (horário local), perto da embaixada situada em um bairro a cerca de dez quilômetros do centro da capital.



O ataque "provocou a morte de dois agressores, ferimentos em cinco policiais e lesões leves em um civil", relatou o Ministério do Interior em um comunicado.



As circunstâncias do episódio ainda não foram confirmadas. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o atentado visava a embaixada americana.



Segundo uma autoridade policial ouvida pela AFP, um invasor morreu quando tentava forçar a entrada da embaixada, um lugar protegido por bloqueios de segurança.



Um dos homens-bomba estava de moto, relatou outro policial que testemunhou a ocorrência.



No Twitter, a embaixada dos EUA disse ter tomado medidas após uma explosão e pediu que a população evitasse a área.



O último atentado no país remonta ao final de junho de 2019, quando houve um duplo atentado suicida contra policiais no centro da capital. O alvo era um quartel das forças de segurança.



Reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), este ataque provocou a morte de um policial e fez ressurgir o espectro da violência em um país traumatizado por uma série de atentados em 2015-2016.



A Tunísia se encontra em estado de emergência desde novembro de 2015, quando um ataque suicida contra a guarda presidencial na capital matou 12 agentes. O EI também assumiu a autoria deste atentado. (Com agências internacionais)