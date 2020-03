Comunicado do Business Wire :Gain Theory

Gain Theory, uma consultoria mundial efetiva de marketing da WPP, que capacita os profissionais de marketing a criar culturas ágeis, inteligentes e informadas por dados por meio de dados, tecnologia e análises avançadas foi designada como um Forte Atuante(Strong Performer)na Forrester Wave?: Soluções de Medição e Otimização de Marketing, 1º Trimestre de 2020. A Gain Theory recebeu a maior pontuação possível para dez critérios, incluindo: Metodologia de Medição Unificada; Serviços de Treinamento e Gerenciamento de Mudanças; Consultoria em Estratégia de Marketing; Estruturas de Engajamento; Painéis e Relatórios de Marketing; e Estratégia Global.

O relatório reconhece o trabalho da Gain Theory que mede o impacto de marketing nos objetivos de negócios de curto e longo prazo, bem como ajuda os clientes a desenvolver planos para otimizar vários objetivos simultaneamente. O relatório afirma: "As empresas que buscam ideias mais complexas e motivadoras do desempenho de marketing devem colocar a Gain Theory em sua lista reduzida". A Forrester observa os "investimentos da Gain Theory em parcerias de dados e aprendizagem automática para aumentar a velocidade da percepção." A Forrester também observa o foco profundo da Gain Theory no gerenciamento de mudanças para ajudar os clientes com o desenvolvimento de conjuntos de habilidades e a reestruturação organizacional, geralmente necessários para ativar as ideias de marketing.

A Forrester concede à Gain Theory notas altas por sua abordagem de Medição Unificada, que "aproveita um sistema de modelos que iteram e se informam". A abordagem da Gain Theory é unificada em três níveis: dados, análises e resultados, criada para atender às necessidades de cada cliente. Os clientes observam que a "sofisticação" do modelo unificado da Gain Theory é sua "força principal". Também citado é o Gain Theory SensorTM que combina dados individuais e agregados para medir o valor das táticas de campanha individuais e realizar testes na campanha. O sensor é um componente de abordagem da Medição Unificada da Gain Theory, mas também pode ser utilizado como uma solução independente.

"Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos como um Forte Atuante (Strong Performer) no relatório da Forrester Wave", disse o Diretor Executivo Mundial da Gain Theory, Manjiry Tamhane. "Isto nos confirma o valor exclusivo que entregamos a nossos clientes em todo o mundo, que confiam em nós para fazer uma diferença significativa no desempenho de seus negócios, mediante nosso foco em melhorar a eficiência de marketing, aumentar a participação no mercado e ver os lucros de base e o preço das ações crescerem. Na Gain Theory, somos apaixonados por inspirar a excelência em marketing e criar culturas informadas por dados. É o que faz nosso pessoal prosperar e conquistar nossos clientes, além de solucionar seus desafios. Acreditamos que o resultado da Forrester Wave é uma prova disto."

Sobre a Gain Theory

A Gain Theory é uma consultoria mundial efetiva de marketing, capacitando profissionais de marketing e percepção a criar culturas informadas por dados, ágeis e inteligentes, utilizando dados, tecnologia e análises avançada.

Como uma prática independente dentro da WPP, a Gain Theory tem a confiança de clientes ao redor do mundo para aumentar o desempenho dos negócios a curto e longo prazo ao melhorar a eficácia e a eficiência de marketing, aumentar os lucros de base, intensificar a participação no mercado e impulsionar o crescimento dos preços das ações.

A equipe mundial é composta por mais de 200 consultores, cientistas de dados, matemáticos e especialistas em tecnologia de marketing que operam globalmente atendendo 113 mercados em todo o mundo.

