Pelo menos 27 pessoas morreram em um ataque contra um ato político em Cabul, nesta sexta-feira (6), o primeiro na capital afegã desde a assinatura do acordo entre os talibãs e os Estados Unidos - informaram fontes do Ministério do Interior.

O porta-voz do Ministério, Nasrat Rahimi, disse que há mulheres e crianças entre as vítimas.