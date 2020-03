Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global firmou uma colaboração com a Kambourov & Partners, uma firma de advocacia de serviço completo em Sofia, Bulgária, marcando a estreia da organização no país, enquanto continua sua expansão no Leste Europeu.

Fundada em 1988 como uma empresa de litígio, a Kambourov & Partners cresceu para incluir 14 parceiros e mais de 30 profissionais do direito. A empresa de serviço completo presta consultoria jurídica a clientes corporativos e institucionais em uma variedade de setores, incluindo telecomunicações, energia, bancos e finanças, imóveis e construção, impostos e alfândega e mercados de capitais.

"Nossa empresa se transformou gradualmente em um escritório jurídico único e consideramos nossa reputação de longa data como um escritório de advocacia versátil como uma característica distinta de nossa história", disse Yavor Kambourov, sócio-gerente do escritório. "Como nos concentramos no futuro de nossa empresa, nosso objetivo é começar a desenvolver uma prática tributária além da nossa prática legal. Colaborar com a Andersen Global nas áreas de tributação, alfândega e impostos especiais de consumo é o próximo passo lógico, pois nossos valores e visão estão estreitamente alinhados, e acreditamos firmemente que a organização nos ajudará a expandir nossa plataforma e nos proporcionará a vantagem competitiva de uma empresa global."

"Kambourov & Partners é o ajuste mais estratégico para o nosso plano de expansão geral na região", disse Mark Vorsatz, presidente global da Andersen e diretor executivo da Andersen. "Várias de nossas firmas-membro e firmas colaboradoras já trabalharam com Yavor e sua equipe, e os resultados foram positivos. À medida que continuamos expandindo nossa plataforma global, é crucial que colaboremos com indivíduos afins que compartilhem nossa paixão por administração, independência e transparência e forneçam o melhor serviço da categoria para os clientes".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 168 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

