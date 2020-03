Comunicado do Business Wire :NTT DOCOMO, INC.

A NTT DOCOMO, INC. lançou um vídeo especial intitulado "Mach-Speed Orchestra" (Orquestra em velocidade Mach) na segunda-feira, 2 de março de 2020. O vídeo transmite simbolicamente a velocidade do sistema de comunicação móvel de quinta geração "5G", que a DOCOMO planeja lançar como um serviço comercial no segundo trimestre de 2020.

O vídeo exibe uma orquestra apresentando-se em uma sala de concerto. Para atuar como maestro, empregamos "Alter3", um maestro androide equipado com inteligência artificial. A orquestra executa a conhecida "Ária da quarta corda" de Johan Sebastian Bach. Alter3 e orquestra interpretam a música em velocidades que simulam respectivamente as redes 3G, 4G e 5G. Serão os integrantes da orquestra capazes de acompanhar a condução gradualmente acelerada de Alter3? Assista a essa interpretação especial da "Mach-Speed Orchestra" em um vídeo que não sofreu nenhuma edição de avanço rápido ou computação gráfica.

URL de "Mach-Speed Orchestra": https://www.youtube.com/watch?v=Ui_0xFSqtbw

Sinopse do vídeo "Mach-Speed Orchestra", um mundo 5G criado por um maestro androide

O maestro androide "Alter3" surge da escuridão. Os integrantes da orquestra terminam de afinar seus instrumentos, e Alter3 começa a conduzir "Ária da quarta corda" em uma velocidade que representa a "rede 3G". A orquestra realiza a execução um pouco perplexa com o tempo extremamente lento da condução. Ao entrar no segundo trecho, a interpretação se acelera para a velocidade de uma "rede 4G". Com a música recuperando sua tensão convencional, a interpretação da orquestra se torna vívida e enérgica. Finalmente, no terceiro trecho, a condução de Alter3 se torna ainda mais dinâmica, e a execução atinge a velocidade de uma "rede 5G". Com "absolutamente nenhuma computação gráfica ou edição de avanço rápido", esperamos que você goste desta "interpretação em velocidade Mach".

