França quer tabelar álcool em gel para evitar preço abusivo

A França fixará um preço máximo de três euros (US$ 3,3) para os potes de álcool gel de 100 ml para lutar contra os abusos registrados nas últimas semanas, devido à forte demanda pelo produto causada pelo novo coronavírus - anunciou o governo.

"Fizemos uma proposta. Até 2 euros por 50 mililitros (ml), e 3 euros, os 100 ml", disse a secretária de Estado, Agnès Pannier-Runacher, à rádio Franceinfo.

"Esta proposta vai ser validada pelos profissionais, já que não podemos lhes pedir que tenham prejuízo. Vamos verificar se nossas hipóteses estão corretas", acrescentou a secretária de Estado, subordinada ao Ministério da Economia e Finanças.

O decreto pode ser sancionado nesta quinta e publicado amanhã no Diário Oficial, completou.

Ontem, o ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, pediu que o preço do álcool gel fosse regulamentado, devido aos "preços inaceitáveis" registrados em algumas lojas e farmácias.

As vendas de gel antisséptico - recomendado para desinfectar as mãos e prevenir o contágio do novo coronavírus - cresceram de forma espetacular nas últimas semanas, levando a um início de escassez do produto nas prateleiras.