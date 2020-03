Príncipe William pede que britânicos e irlandeses deixem para trás passado agitado

O príncipe William pediu nesta quarta-feira (4) que o Reino Unido e a Irlanda virem a página de seu passado agitado no segundo dia de uma visita oficial à Irlanda.

"Fazemos bem em continuar lembrando aqueles que sofreram as consequências de nosso passado agitado", disse o príncipe, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, numa alusão à luta pela independência da Irlanda.

"Mas, embora muitos erros tenham sido cometidos, é importante que não permaneçamos vinculados a eles", acrescentou, neste pronunciamento feito numa visita de três dias à esposa, Kate.

Toda a Irlanda esteve sob domínio britânico até a sangrenta guerra de independência que terminou em 1921 com a divisão da ilha, cujo norte permanece uma província do Reino Unido.

Essa separação também levou, na segunda metade do século XX, a três décadas conflitos sangrentos, chamados "Troubles", na Irlanda do Norte, entre republicanos, principalmente católicos e apoiadores da reunificação com a Irlanda, e os protestantes, defensores da manutenção do domínio da coroa britânica. Um confronto que deixou 3.500 mortos e resultou em um acordo de paz assinado em 1998.

O discurso do príncipe William relembrou o feito por sua avó, Elizabeth II, durante sua histórica visita à Irlanda em 2011, quando a soberana lançou um pedido de reconciliação durante a viagem, a primeira de um monarca britânico ao país desde que foi formada República da Irlanda.

Anteriormente, as visitas da família real eram impossíveis devido à ameaça representada por grupos como o IRA (Exército Republicano Irlandês), uma formação paramilitar contrária à presença britânica e defensora da unificação da ilha.

"Me lembro dos 'Troubles' enquanto crescia, afetando pessoas no Reino Unido e na Irlanda", disse Willian, cujo bisavô, Louis Mountbatten, morreu em 1979, devido à explosão de uma bomba em seu navio, num atentado realizado pelo IRA.