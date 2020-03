Biden vence primárias democratas no Maine

O pré-candidato à Casa Branca Joe Biden superou seu principal adversário, Bernie Sanders, nas primárias democratas do Maine, vencendo em 10 dos 14 estados em disputa na "Superterça" e se colocando em boa posição como possível adversário do presidente Donald Trump nas eleições de novembro nos Estados Unidos.

Biden venceu as primárias deste estado do nordeste do país com 34% dos votos, contra 32,9% para Sanders.

Elizabeth Warren, cuja plataforma política se alinha com Sanders, ficou na terceira posição, com 15,8%.

Este resultado tardio deu a Biden sua décima vitória entre os 14 estados disputados na "Superterça", a jornada eleitoral mais importante da maratona de votações para designar os delegados da Convenção Nacional Democrata, em julho.

Biden, 77 anos, ex-vice-presidente de Barack Obama, venceu no Alabama, Arkansas, Carolina do Norte, Massachusetts, Maine, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virgínia.

Sanders, que se define como um "socialista democrático", ganhou apenas no Colorado, Utah e Vermont.

Mas o senador de 78 anos pode vencer na Califórnia, o estado com maior número de delegados em jogo, onde a apuração prosseguia nesta quarta-feira.