Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi Ports

A Abu Dhabi Ports anunciou hoje a sua colaboração com o grupo de projecto internacional de embarcações comerciais e líder de rebocadores, Robert Allan Ltd., para desenvolver os primeiros rebocadores marítimos comerciais autônomos totalmente não tripulados do mundo.

Capt. Maktoum Al Houqani, Chief Corporate Authority Officer, Abu Dhabi Ports, and Mike Fitzpatrick, President and CEO of Robert Allan Ltd. sign the landmark agreement, in the presence of H.E. Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, Minister of Infrastructure Development, Cabinet Member, and Chairman of Federal Transport Authority - Land and Maritime, at the International Maritime Organization gathering in London.

Uma vez desenvolvidos, os rebocadores ficarão a cargo da SAFEEN, o braço de serviços marítimos da Abu Dhabi Ports, que mantém uma frota em expansão de embarcações de serviço de classe mundial. Uma das principais vantagens do design inovador é que inclui maior capacidade, pois a transferência do elemento humano de a bordo para a terra, permitirá que essas embarcações operem em condições climáticas muito mais adversas. Além disso, a nova tecnologia ajudará a aumentar a eficiência e a segurança operacional.

A Abu Dhabi Ports trabalhará em estreita colaboração com uma das mais antigas empresas privadas de engenharia naval e de arquitetura naval do Canadá na pesquisa e desenvolvimento de rebocadores marítimos controlados remotamente, que serão totalmente não tripulados e poderão operar dentro de um amplo espectro de autonomia.

Nesse sentido, as duas entidades assinaram recentemente um Memorando de Entendimento no encontro da Organização Marítima Internacional em Londres.

Sua Excelência Falah Mohammad Al Ahbabi, Presidente da Abu Dhabi Ports, disse: "De acordo com as nossas orientações de liderança, este contrato sinaliza um marco na nossa transformação digital e confirma o nosso compromisso, de garantir que o Emirado de Abu Dhabi fortaleça a sua reputação como um centro líder de inovação digital ao nível regional e global. É uma prioridade para a Abu Dhabi Ports liderar o processo de digitalização das operações marítimas da região e estamos comprometidos em fornecer um modelo pioneiro para o setor. A adoção de soluções digitais e o acompanhamento das necessidades, em constante mudança, do comércio global provaram ser os principais impulsionadores do crescimento econômico e são essenciais para alcançar nosso objetivo de ser um porto inteligente.

"O desenvolvimento de soluções e a criação de parcerias estratégicas com especialistas do setor, ajudarão a alcançar uma mudança de paradigma nas operações marítimas em todo o mundo".

O capitão Mohamed Juma Al Shamisi, diretor executivo do Grupo Abu Dhabi Ports, disse: "A nossa cooperação com Robert Allan para desenvolver uma nova geração de rebocadores, equipados com capacidades superiores e tecnologias modernas, reflete nosso compromisso em garantir que a infraestrutura a Abu Dhabi Ports esteja na vanguarda. Estamos empenhados em fornecer soluções digitais inteligentes e inovadoras para a comunidade marítima e portuária e para nossos prezados clientes. Este contrato marca outra adição qualitativa ao nosso arsenal digital que aumentará a eficiência do desempenho, a produtividade, a transparência e a segurança, além de reduzir custos. Continuar nosso investimento em tecnologia e infraestrutura avançada, garante o crescimento e a sustentabilidade dos nossos negócios e aumenta a nossa contribuição para a diversificação da economia baseada no conhecimento de Abu Dhabi".

Comentando o Memorando de Entendimento, Mike Fitzpatrick,Presidente e diretor executivo da Robert Allan Ltd, disse: "Estamos entusiasmados em cooperar com a Abu Dhabi Ports nesta iniciativa, que nos oferece uma oportunidade ideal para desenvolver a primeira frota mundial de rebocadores operados remotamente para o setor comercial. O aspecto único deste projeto é a participação ativa de todas as partes interessadas em Abu Dhabi e nos Emirados Árabes Unidos, o que deve garantir que possamos progredir sem problemas, desde a construção dos navios até as operações comerciais".

"A Robert Allan Ltd. trabalha com soluções para os desafios técnicos de um rebocador não tripulado há vários anos, mas estávamos um pouco estagnados com a progressão para uma construção comercial sem uma oportunidade como esta com a Abu Dhabi Ports".

