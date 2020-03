DAZN será primeira plataforma mundial de streaming esportivo

A plataforma de streaming DAZN (que em inglês é pronunciada "Da Zone") já presente em nove países, anunciou seu lançamento em cerca de 200 países e territórios, tornando-se o primeiro serviço mundial de vídeo esportivo online e ao vivo.

De forma imediata a plataforma só vai oferecer boxe narrado em inglês, de acordo com um comunicado. Mas a DAZN descreveu a oferta como a "primeira fase" de seu desenvolvimento em nível mundial.

Segundo uma fonte próxima ao dossiê, o preço da assinatura varia entre US$ 5 e US$ 15 por mês, dependendo do mercado. A fonte disse que o serviço oferecerá lutas "todo os fins de semana".

O serviço já propunha uma assinatura mais completa em nove países, onde às vezes controla os direitos televisivos de diferentes esportes.

No Canadá, a DAZN possui os direitos do campeonato de futebol americano profissional da NFL e acaba de adquirir boa parte da Liga dos Campeões para o mercado alemão, um acordo que entrará em vigor a partir da edição de 2021-2022.

Para alimentar o novo serviço proposto, a partir da primavera (no hemisfério norte), o grupo dependerá de acordos com promotores de boxe, principalmente a Golden Boy Promotions (Canelo Álvarez), Matchroom Boxing USA (Anthony Joshua) e a GGG Promotions (Gennady Golovkin).

O primeiro evento disponível no conjunto de produtos da DAZN será no dia 2 de maio, uma luta do peso-médio mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, que já conquistou o título mundial em quatro categorias diferentes.

Atualmente, a DAZN conta com cerca de oito milhões de titulares de assinaturas pagas, de acordo com a fonte. Com um imenso potencial de crescimento, a transmissão de eventos esportivos online em nível internacional esbarrava até o momento com dois grandes obstáculos.

Um diz respeito aos direitos de transmissão, que geralmente são vendidos por país e não em todo o mundo. O segundo está ligado à necessidade de uma plataforma que possa tecnicamente suportar milhões de conexões com um único evento de transmissão ao vivo.

Várias plataformas já sofreram com falhas durante as partidas da Copa do Mundo de futebol, especialmente a da ESPN, gigante da televisão americana, ou a rede britânica BBC.