Jogo de volta das semis da Copa da Itália, Juve-Milan é adiado devido a coronavírus

O jogo de volta das semifinais da Copa da Itália que seria realizado na quarta-feira entre Juventus e Milan (1-1 na ida) foi adiado por ordem do prefeito de Turim, devido à epidemia do coronavírus que afeta o norte do país.

A decisão foi tomada após uma reunião do Comitê de Ordem e Segurança Pública, da qual também participaram o prefeito de Turim, Claudio Palomba, e responsáveis pelas forças de segurança.

Em um comunicado, a Lega Nazionale Professionisti garantiu que "acompanha a decisão da prefeitura" que foi tomada com base nas "avaliações feitas pela unidade de crise da região do Piemonte" e na decisão do governo regional de "evitar reuniões de massa".

No momento ainda não foi decidida a data em que o jogo de volta das semifinais será disputado.

A Itália é o país europeu mais afetado pela epidemia de COVID-19, com mais de 2.500 casos e 79 mortes, segundo o último balanço.

Na segunda-feira, a Juventus anunciou que não permitiria que torcedores das regiões mais afetadas entrassem no estádio: Lombardia, Emília-Romanha e Vêneto.

A epidemia já provocou o adiamento de dez partidas da Serie A.