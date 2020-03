Preços do petróleo fecham sem direção

Os preços do petróleo terminaram díspares nesta terça-feira, com investidores duvidosos sobre o impacto do corte da taxa do Federal Reserve sobre a demanda global de petróleo, atingido pelo novo coronavírus.

O barril Brent do Mar do Norte para entrega em maio terminou em US$ 51,86 em Londres, com uma queda marginal de 0,08%. Em Nova York, o barril do WTI de abril subiu 0,9%, para US$ 47,18, perdendo parte de seus ganhos depois de subir mais de 4% durante a sessão.

Na segunda-feira houve o primeiro aumento dos preços do petróleo em seis dias.

O Brent e o WTI subiram brevemente quando o Federal Reserve anunciou um corte em suas taxas de referência em meio ponto percentual para sustentar o consumo e o investimento contra o coronavírus.