Papa Francisco está resfriado e não tem novo coronavírus

O Vaticano confirmou nesta terça-feira (03) que o papa Francisco está refriado, descartando indiretamente outras patologias, como uma possível infecção por coronavírus.

Em uma pequena nota, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que "o resfriado diagnosticado do santo papa nos últimos dias continua, sem sintomas relacionados a outras patologias".

O papa Francisco, que cancelou a participação em um retiro espiritual fora de Roma por um resfriado, apresentou resultado negativo em um exame para detectar uma possível infecção com o novo coronavírus, enquanto o Vaticano reforçou seus controles.

"Não há evidências que nos levem a diagnosticar outra coisa senão uma leve indisposição", disse o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni à AFP no domingo, em resposta a inúmeras perguntas da imprensa em meio à epidemia de coronavírus.

O papa anunciou no domingo que não participaria de um retiro espiritual de seis dias com a Cúria em Ariccia, sul de Roma, devido a um "resfriado".

Ele explicou que faria os "exercícios espirituais" de sua residência na Cidade do Vaticano.

A renúncia gerou preocupações por causa da rápida propagação do novo coronavírus na Itália, onde já foram registrados 79 mortos, quase todos idosos ou com doenças graves, além dos 2.502 infectados.

A Itália registrou 52 mortes e mais de 2.000 casos de contágio, cerca de metade dos quais sem sintomas ou doença.

No entanto, o papa Francisco "realizará diariamente a santa missa e segue os exercícios espirituais" que ocorrem fora de Roma.

Durante a oração do Angelus e dirigindo-se aos fiéis no domingo, o papa de 83 anos teve que parar duas vezes devido a acessos de tosse.

"Infelizmente, um resfriado me obriga a não participar neste ano" desse retiro da quaresma, declarou Sua Santidade após a oração.

Depois da audiência geral celebrada ao ar livre na última quarta-feira, ele cancelou suas audiências públicas agendadas para quinta e sexta-feira. Agora tem realizado apenas reuniões privadas.

O papa continuou, no entanto, realizando as missas matinais e recebendo os visitantes oficiais, entre eles o chefe da Igreja grega-católica da Ucrânia, Sviatoslav Shevchuk, com quem se reuniu no último sábado.

- O Vaticano se blinda -

Segundo um jornal romano, o Vaticano se blindou para evitar a propagação do vírus. Dentro do pequeno Estado, onde também vive o papa emérito Bento XVI, de 92 anos, os controles foram reforçados.

Os funcionários que trabalham em contato com os turistas deverão usar máscaras e luvas, de acordo com o jornal Messaggero.

Os guardas suíços e a gendarmaria do Vaticano, que monitoram as entradas a pé ou de carro, reforçaram os controles nos cinco acessos à Santa Sé, escreveu o jornal La Stampa.

A maior preocupação é com o papa anterior, Bento XVI, que tem a saúde muito frágil e está prestes a completar 93 anos, enquanto mora em um monastério em frente aos jardins do Vaticano.

"As visitas foram reduzidas e os controles intensificados", afirmou o jornal.

O escritório de um padre francês que trabalha no dicastério da Comunicação do Vaticano também foi desinfetado nesta segunda-feira, após a quarentena de sua comunidade de vinte padres da igreja de Saint-Louis-des-Français.

Todos os padres de Saint-Louis, incluindo o membro do dicastério, foram confinados por precaução, depois de terem entrado em contato com um pároco que retornou a Paris em meados de fevereiro e depois testou positivo para o coronavírus.

As informações sobre o dicastério da Comunicação apareceram em uma carta interna, que vazou para a imprensa. "Nosso colega está bem e não apresenta sintomas", afirmou o texto.

- Menos turistas, eventos adiados -

Os museus do Vaticano, entre os mais visitados do mundo com uma média de seis milhões de turistas ao ano, registrou uma queda de até 60% de visitação, segundo "Il Messaggero".

Um encontro mundial com dois mil jovens de 115 países, programado para o final de março em Assis, na Itália, com objetivo de combater a desigualdade dos modelos econômicos e que o papa se fará presente, foi adiado para novembro devido as dificuldades para viajar para o país por causa da epidemia.

A chamada "Cúpula Mundial para a Educação", proposta para maio, será também adiada para outubro.

Nesta terça-feira, o Vaticano enviou, como de costume, os formulários de credenciamento de imprensa para os eventos dos próximos dias, incluindo o Angelus no próximo domingo, onde a presença papal é anunciada.

A Santa Sé também transmitiu uma mensagem de vídeo, pré-gravada em data não revelada - provavelmente há vários meses -, na qual Francisco recorda o conteúdo de sua encíclica "Laudato Si", sobre a preservação do planeta e de seus habitantes: "Renovo meu apelo urgente para responder à crise ecológica", declara o papa.