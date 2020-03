Comunicado do Business Wire :Black Shark

Após o lançamento de sua marca mais recente, que destaca "Jogar é Real", a empresa de tecnologia de ponta, Black Shark anuncia orgulhosamente a chegada de seu mais novo dispositivo de jogos eletrônicos no mercado chinês, a primeira série de smartphones de jogos eletrônicos 5G do mundo: Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro.

A Black Shark tem como objetivo oferecer uma experiência inigualável e exclusiva em jogos eletrônicos através de seu hardware, software e serviços, bem como criar o melhor mundo de jogos eletrônicos com jogadores globais. Com os novos Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, o Black Shark mais uma vez lidera as tendências do setor com extraordinária capacidade de inovação em P&D.;

Primeiro Smartphone de Jogos Eletrônicos 5G do Mundo com Desempenho Extraordinário

-- A 1a onda de smartphones de jogos eletrônicos equipada com SoC Qualcomm mais atualizado Snapdragon 865, proporcionando o melhor desempenho com a 5a geração de mecanismos de IA e jogos eletrônicos de elite. O Black Shark 3 e o Black Shark 3 Pro suportam a arquitetura SA e NSA 5G, a primeira do gênero a permitir jogos em redes 5G.

-- Sistema de refrigeração líquida tipo "sanduíche": A 4a geração de sistemas de refrigeração líquida de ponta possui uma inovadora estrutura tipo "sanduíche", o que implica em tubos de refrigeração de formato longo nos dois lados da placa principal. Como líder de tecnologia de refrigeração líquida, a Black Shark se tornou a primeiro fabricante a implementar o sistema de refrigeração líquida em um smartphone, a "estrutura tipo sanduíche" mais criativa que é construída para manter o núcleo refrigerado e permitir que o Snapdragon 865 funcione no seu melhor estado, fornecendo desempenho estável durante a jogabilidade séria. Bateria dupla com hiper carga de 65 W: A primeira bateria dupla do mundo, com carregamento em série e descarregamento paralelo, é montada no Black Shark 3 e no Black Shark 3 Pro. O carregamento em série das duas baterias permite uma velocidade de carregamento super-rápida de 65 W, enquanto o descarregamento paralelo permite uma vida útil da bateria mais longa e mais estável. Os registros de teste de P&D; mostram que o Black Shark 3 com bateria de 4.720 mAh e o Black Shark 3 Pro com bateria de 5.000 mAh levam apenas 12 minutos para carga a 50% e 38 minutos para carga completa.

-- USF 3.0 + LPDDR 5: Para uma experiência superior em jogos eletrônicos, o Black Shark 3 e o Black Shark 3 Pro usam o UFS 3.0 RAM e o LPDDR 5 ROM para garantir a transferência de dados mais suave e rápida, permitindo o carregamento rápido de jogos eletrônicos e alternando entre os cenários.

-- Antena dupla "X": Herdados da linguagem de design da Black Shark, o Black Shark 3 e o Black Shark 3 Pro possuem o design atualizado da antena em forma de X com um "X" duplo no dorso. Este reconhecimento não é apenas para simbolizar o design dos recursos da Black Shark, mas também para garantir que não haja bloqueio de sinal na posição horizontal do dispositivo portátil.

Outros Recursos Espetaculares, Tudo para o Smartphone de Jogos Eletrônicos Reais

Os alto-falantes estéreo com simetria voltada para frente localizados em ambas as bordas do Black Shark 3 e do 3 Pro, oferecem volume uniforme durante a jogabilidade. Graças ao design frontal, os sons não serão obstruídos na posição do dispositivo portátil, permitindo uma experiência de áudio estéreo mais imersiva. O borne de fones de ouvido de 3,5 mm também é retornado para ecoar a solicitação de desejo de jogadores globais. Além do tradicional carregamento USB tipo C, há 4 contatos de carregamento magnético no painel traseiro, suportando carga rápida de 18 W, sendo que os jogadores podem carregar o telefone enquanto jogam na posição mais confortável do dispositivo portátil. O Black Shark 3 e 3 Pro compartilha a mesma configuração de câmera tripla, consistindo em uma câmera principal de 64 MP, um disparador de largura ultrafina de 13 MP e uma câmera de 5 MP para bokeh. O modo super noturno no domínio RAW oferece uma foto nítida e vívida à noite. Omotor linear de eixo xapenas no Black Shark 3 Pro melhora enormemente a experiência tátil. As diferentes vibrações para diferentes cenários de jogos eletrônicos acrescentam uma nova dimensão de comunicação nos jogos eletrônicos para dispositivos móveis.

Experiência de Controle Incomparável

-- Master Button: O design mecânico mais centralizado nos jogos eletrônicos apenas no Black Shark 3 Pro - Button Master. Estes botões pop-up no lado do ombro, que podem ser personalizados como teclas de atalho e aproveitados em vários tipos de jogos, elevam a um nível totalmente novo em jogos eletrônicos para dispositivos móveis.

-- Com liderança mundial e taxa de relatório de toque de 270 Hz, o Black Shark 3 e o Black Shark 3 Pro têm a menor latência de toque de tela do mundo em 24 ms, que quebra novamente o recorde mundial e faz com que o Black Shark continue em primeiro lugar. A tela sensível e a menor latência referem-se a marcadores mais rápidos, reação mais rápida e vitória promissora no jogo eletrônico.

-- Master Touch 3.0: Ao atualizar o Master Touch na versão 3.0, o Black Shark 3 e o Black Shark 3 Pro estão equipados com 4 sensores sensíveis à pressão, que permitem que a zona da impressora se torne 48% maior do que antes. Além disto, é mais sensível a vários níveis de pressão.

Excelente Qualidade de Exibição

-- Tela 2K AMOLED de 7,1" com resolução de 3.120 x 1.440 para o Black Shark 3 Pro e tela FHD+ AMOLED de 6,67" para o Black Shark 3 fornecem um mundo promissor e vívido aos jogadores.

-- Certificação TÜV para Conforto dos Olhos: Utilize o processador e software visual Pixelworks de quinta geração, apresentando seu processamento de movimento exclusivo, modo HDR Always e tecnologia de exibição auto-adaptável com o Active DC Dimming, Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, permitindo qualidade visual superior em todas as condições de visualização. O smartphone Black Shark 3 também é certificado pela TÜV para conforto dos olhos.

-- Graças à tecnologia MEMC pelo chipset de imagem independente, o Black Shark 3 e o Black Shark 3 Pro podem atualizar a taxa de quadros de vídeo de 25 Hz para 90 Hz.

Experiência Aprimorada em Jogos Eletrônicos com Fones de Ouvido Bluetooth Ophidian

No mesmo dia do lançamento da nova série Black Shark 3 no mercado chinês, a Black Shark também lançou novos fones de ouvido para jogos eletrônicos Bluetooth, o Black Shark Bluetooth Earphones 2 (fones de ouvido para jogos eletrônicos Black Shark Ophidian) na conhecida plataforma de arrecadação monetária Indiegogo. Com a menor latência de 50 ms do mundo, esta inovação permite que os usuários ouçam o som de batalhas e tiroteios tão instantaneamente quanto quando acontece na tela.

Com os mundialmente renomados drivers de blindagem balanceada da Knowles, uma bobina móvel de 10 mm e LHDC com uma largura de banda três vezes maior que a maioria dos fones de ouvido Bluetooth proporcionam uma experiência auditiva de alto nível.

O Black Shark Ophidian foi projetado com o visual e o conforto em mente. Com apenas 22 g, os fones de ouvido ergonômicos estilo bala têm um design elegante que é complementado por luzes RGB brilhantes e saturadas, fazendo com que se encaixem perfeitamente em qualquer configuração de jogo eletrônico.

Os fones de ouvido podem ser recarregados a 100% através do conector USB-C em 90 minutos para desfrutar de 14 horas de tempo de reprodução sem luzes RGB.

Disponibilidade e Preços

-- Disponibilidade do Black Shark 3 e do Black Shark 3 Pro no mercado da China continental:

-0- *T BLACK SHARK 3 BLACK SHARK 3 PRO Disponível a partir de 3 de março de 2020 Disponível a partir de 10 de março de 2020 8+128G CNY 3499 8+256G CNY 4699 12+128G CNY 3799 12+256G CNY 4999 12+256G CNY 3999 / / *T

O lançamento no exterior da série Black Shark 3 será introduzido em um futuro próximo.

-- Os fones de ouvido para jogos eletrônicos Black Shark Ophidian estarão disponíveis a partir de 3 de março de 2020, com 30% de desconto de seu preço original, vendido por US$ 69 nas primeiras 72 horas, na plataforma Indiegogo, ao acessar: https://igg.me/at/black-shark-ophidian

Sobre a Black Shark

A empresa de tecnologia de ponta de ponta, Black Shark, cria um ecossistema de jogos baseado em hardware, software e serviços, agora transportados principalmente por smartphones. A Black Shark tem como objetivo oferecer uma experiência inigualável e exclusiva em jogos eletrônicos, bem como criar o melhor mundo de jogos eletrônicos com jogadores globais. A Black Shark está localizada em Pequim, Xangai, Shenzhen e Hong Kong. Para mais informação, acesse o site mundial da empresa: http://global.blackshark.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Mídia liya.huang@blackshark.com Liya Huang

