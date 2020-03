O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que teve uma "conversa muito boa" com o chefe político do Talibã, mulá Baradar, depois de assinar um acordo que prevê a retirada total de tropas estrangeiras do país em 14 meses.

"Tive uma conversa muito boa com o líder talibã", disse Trump a repórteres na Casa Branca. "Nós não queremos violência".