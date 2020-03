Puigdemont defende referendo como bom resultado de diálogo na Espanha

"Não há proposta espanhola para resolver" a crise política na Catalunha, diz o líder da independência Carles Puigdemont, para quem um "bom" resultado da mesa de diálogo aberta na Espanha seria um acordo sobre um referendo acordado como na Escócia em 2014.

Puigdemont conversou com a AFP em Bruxelas sobre o diálogo ou as próximas eleições na Catalunha, dois dias depois de reunir mais de 100.000 pessoas em Perpignan, a 25 km da fronteira espanhola, convocada pelo Conselho para a República que preside.

Na mesa do diálogo, "esperança" e "ceticismo" definem sua visão. "O Estado não mostrou nada no momento. Mudou apenas algumas palavras, sentou-se. É claro que valorizamos a ação, é por isso que estamos aqui", diz.

"Mas que ninguém confunda, gostamos dos resultados", alerta Puigdemont, que defende "um acordo entre o governo catalão e espanhol para organizar um referendo de autodeterminação, como foi feito na Escócia" em 2014.

"Isso seria um começo muito bom, muito bom, embora isso não possa ser resolvido em alguns meses, levaria tempo para chegar a esse ponto de acordo. Essa seria a melhor cristalização desse processo de diálogo", opinou.

O governo espanhol, com o conservador Mariano Rajoy ou com o socialista Pedro Sánchez, atualmente no comando, sempre rejeitou a possibilidade de um referendo de independência na Catalunha com base na Constituição.

Para Puigdemont, que se mudou para a Bélgica após a tentativa de secessão de 2017 para evitar uma ação da justiça espanhola, a Constituição espanhola permite uma consulta na Catalunha sobre seu "futuro político".

"Tem que ir a essa negociação com a cabeça aberta", diz o ex-presidente regional, para quem os separatistas da Catalunha estão "lutando" na mesa de diálogo, apesar de terem líderes na prisão ou "no exílio".

"Devemos corresponder a esse esforço dizendo: 'Vamos explorar, no âmbito de uma leitura aberta da Constituição espanhola, o caminho que deve ser dado ao pedido dos catalães que desejam votar'", sugere.

Este pedido é, em sua opinião, o "elefante na sala" da mesa de diálogo para resolver o "conflito" político. "Precisa-se falar sobre isso. Foi isso que nos trouxe aqui. É por isso que o governo espanhol está sentado (à mesa de negociação)".

- "Escapadas solitárias" -

Quase dois anos e meio após a tentativa unilateral de secessão e, apesar de estar na Bélgica, Carles Puigdemont continua sendo um líder inescapável do separatismo, como demonstrou seu discurso e a capacidade de declarar o ato em Perpinhã.

"Estamos em um caminho que não abandonamos e que continua avançando. Portanto, não estamos em pausa, não estamos em tempo de inatividade", garantiu.

Perguntado se o sucesso desse evento o faz repensar a ideia de ser candidato nas próximas eleições catalãs, ele se recusa a vincular as duas nomeações e garante que seu partido Juntos pela Catalunha ainda não abriu esse debate.

"É uma decisão que não considero. Não mudei de posição. (...) Qualquer coisa que eu dissesse seria interpretada como uma tentativa de tirar proveito de um ato que é muito plural", disse.

No entanto, em um contexto eleitoral anunciado como uma disputa entre seu partido formação e os membros independentes da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), adverte que eles não "baixarão a guarda" se houver confronto, embora defenda a unidade.

"O que eu acho que não é bom são as fugas individuais para ver quem fecha um acordo com um partido ou em nome de uma parte do movimento de independência com o governo espanhol", afirma, referindo-se à estratégia do ERC, que facilitou a formação do governo de Sánchez.

Puigdemont, da Bélgica, está agora focado em seu trabalho como deputado e tentando conter o pedido de extradição feito pela Espanha, que segundo ele não respeita sua imunidade parlamentar.

"O que eu fiz em Perpinhça, se eu tivesse feito em Figueres ou La Jonquera [dois locais perto da fronteira com a França, NDLR], eu estaria na prisão", afirmou.