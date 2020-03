Turquia derruba avião militar sírio na província de Idlib

Um avião de combate sírio foi derrubado por um F-16 da aviação turca e seu piloto morreu na província de Idlib, noroeste da Síria, onde soldados sírios e turcos travam confrontos intensos, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Este é o terceiro avião sírio derrubado pela Turquia desde domingo, de acordo com a mesma fonte.

O exército sírio derrubou um drone turco perto da cidade de Saraqeb, ao sul da província de Idlib, último grande reduto jihadista e rebelde, informou a agência oficial síria SANA.

De acordo com o OSDH, o avião sírio caiu em uma área sob controle do regime no sul da província de Idlib. O piloto se ejetou, mas morreu, indicou a ONG.

A SANA confirmou a "queda" de um avião de combate sírio atacado pelas forças turcas, mas não informou o que aconteceu com o piloto.

Em Ancara, o ministério turco da Defesa confirmou a queda do avião. "Como parte da operação 'Escudo da Primavera', que continua com sucesso, um avião L-39 do regime sírio foi derrubado".

A Turquia, que apoia alguns grupos rebeldes, mantém soldados na vizinha Síria, principalmente em Idlib, último grande reduto jihadista rebelde que o regime sírio deseja recuperar.

De acordo com o OSDH, 119 soldados sírios e 20 combatentes pró-regime morreram nos bombardeios turcos desde quinta-feira.