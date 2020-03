Desemprego na Eurozona permanece estável

O desemprego na Eurozona permaneceu estável em janeiro, a 7,4%, o menor nível desde maio de 2008, anunciou nesta terça-feira a agência Eurostat, que calculou o número de pessoas sem trabalho em quase 12,2 milhões.

A Holanda registrou o menor índice dos 19 países da moeda única, com 3%, depois do resultado de 3,2% em dezembro, seguida pela Alemanha, a maior economia da Europa, estável com 3,2%.

O índice de desemprego na Eurozona não para de cair desde que ficou abaixo da barreira simbólica de 10% em setembro de 2016. De abril a junho de 2013 alcançou o nível recorde de 12,1%, no auge da crise da dívida.

Os grandes países do sul da Europa, mais castigados por esta crise, permanecem acima da média do bloco. A Grécia registrou uma taxa de desemprego de 16,5% (-0,1), em dados relativos a novembro.

O desemprego permaneceu estável em janeiro na Espanha, a 13,7%, assim como na França e na Itália, com 8,2% e 9,8%, respectivamente.

No conjunto dos 27 países da União Europeia, a taxa de desemprego também continuou estável, 6,6%, com 14 milhões de pessoas sem trabalho.

A Eurostat também divulgou a primeira estimativa da inflação em fevereiro na Eurozona, com um recuo a 1,2% em ritmo anual.

A inflação se afasta assim da meta do Banco Central Europeu, que considera um resultado inferior mas próximo a 2% um sinal de boa saúda da economia.