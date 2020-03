Chefe da diplomacia europeia viaja à Turquia para discutir situação na Síria

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, visitará a Turquia na terça-feira e quarta-feira para discussões de "alto nível" sobre a situação na província de Idlib, noroeste da Síria, anunciou a União Europeia (UE) em um comunicado.

Borrell, que será acompanhado pelo comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, conversará com as autoridades turcas sobre as "consequências humanitárias para a população civil na área do conflito na Síria e a respeito da situação dos refugiados sírios na Turquia", afirma a nota.

A visita das autoridades europeias acontece em um momento de intensos combates entre as forças governamentais sírias e rebeldes apoiados por Ancara, e depois que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan ameaçou a UE com o envio de "milhões de migrantes".

A Turquia decidiu abrir suas fronteiras com a UE aos migrantes e deslocados que estão em seu território, muitos deles procedentes da Síria, desafiando um acordo migratório de 2016 entre as partes.