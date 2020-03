Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou que a Força Aérea dos Estados Unidos encomendou mais de 180 veículos terrestres não tripulados (UGV) Centaur? da empresa, além de peças de reposição. O contrato de US$ 23 milhões é obtido através do programa de Incremento do Sistema Robótico Transportável pelo Homem II (MTRS Inc II) do Departamento de Defesa.

Em 2017, o Exército dos EUA escolheu a empresa existente da FLIR Systems, a Endeavor Robotics, como seu fornecedor de robôs de tamanho médio para o MTRS Inc II. A empresa criou um UGV recém-projetado, o Centaur, como sua solução de MTRS Inc II. A FLIR começou a entregar unidades do Centaur ao Exército de acordo com esse programa plurianual de registro, que mediante premiação, foi avaliado em até US$ 158 milhões, incluindo opções.

As equipes de Descarte de Materiais Explosivos (EOD - Explosive Ordnance Disposal) da Força Aérea usarão o Centaur da FLIR para ajudar no desarmamento de dispositivos explosivos improvisados (IEDs - improvised explosive devices), material não detonado e tarefas perigosas similares. Vários sensores e cargas úteis podem ser adicionados ao Centaur para apoiar outras missões.

"O Centaur oferece aos operadores um UGV altamente versátil e transportável pelo homem, que ajuda a salvar vidas, mantendo os seres humanos longe do perigo", declarou David Ray, presidente da Unidade de Negócios Governamentais e de Defesa da FLIR. "Estamos satisfeitos que a Força Aérea tenha escolhido o Centaur como sua solução robótica de tamanho médio e que o programa MTRS Inc II possa servir como um veículo de compras eficiente".

O Centaur é um sistema UGV de tamanho médio, operado remotamente, que oferece uma capacidade de standoff para detectar, confirmar, identificar e eliminar riscos. Pesando aproximadamente 160 libras, o robô de arquitetura aberta apresenta um conjunto avançado de câmeras EO/IR, um braço manipulador que alcança mais de um metro e oitenta centímetros e a capacidade de subir escadas. Suas cargas modulares podem ser usadas para detecção química, biológica, radiológica, nuclear e explosiva (CBRNE - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive) e outras missões.

Espera-se que os envios comecem no segundo trimestre de 2020. Para saber mais sobre as plataformas de solo não tripulado da FLIR Systems, acesse www.flir.com/UIS/UGS.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de David Ray e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

