Klobuchar abrirá mão de carreira democrata na Casa Branca e apoiará Biden

A aspirante democrata à Casa Branca, Amy Klobuchar, abandonará a carreira pela nomeação partidária para apoiar a candidatura do ex-vice-presidente Joe Biden, informou sua equipe nesta segunda-feira (02), véspera da Super Terça, momento chave para a escolha do rival de Donald Trump nas próximas eleições.

"A senadora voará a Dallas para encontrar-se com o ex-vice-presidente Biden em um comício nesta noite, suspendendo a sua campanha e apoiando-o", disse à AFP um porta-voz da campanha de Klobuchar.

A senadora de 59 anos se tornará a terceira pré-candidata a renunciar depois da grande vitória de Biden nas primárias na Carolina do Sul no último sábado, e antes da votação chave no próximo 3 de março em 14 estados, incluindo o que nasceu, Minnesota.

Aos 77 anos, o candidato moderado Biden avança a todo vapor até a Super Terça, disposto a concorrer pelo primeiro lugar com Bernie Sanders, um senador chamado de "socialista democrático", de 78 anos, que ganhou em Nevada e New Hampshire, e empatou com Pete Buttigieg em Iowa.

Buttigieg, o também moderado ex-prefeito de South Bend, em Indiana, de 38 anos, tirou a toalha no domingo sem apoiar a Biden.

Klobuchar tinha se posicionado como uma centrista e pragmática capaz de conciliar posições e de levar esse espírito de cooperação ao Salão Oval.

Apesar da posição convincente nos debates, ela nunca superou porcentagens de um dígito nas pesquisas nacionais e não esperava ter um desempenho melhor na próxima terça.

Com a sua saída, restam apenas duas mulheres em busca da nomeação democrata: a senadora Elizabeth Warren, candidata progressista de Massachusetts, e a congressista de Havaí, Tulsi Gabbard, última nas pesquisas.

Warren agradeceu a Klobuchar em um tuíte: "Tem sido uma defensora das famílias trabalhadoras e das mulheres na política, e espero manter essa luta ao seu lado", escreveu.