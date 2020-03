Comunicado do Business Wire :Dahua Thermal Solution

O ano de 2020 deve ser um ano especial com o surto da doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) em todo o mundo. Até hoje, a doença altamente contagiosa ceifou muitas vidas, principalmente na China, Coréia do Sul, Japão e alguns países da Europa e Oriente Médio.

Dahua Technology, líder mundial em soluções e serviços de IoT inteligentes centralizadas em vídeo, participou desde cedo na prevenção e controle de epidemias na Ásia, juntando-se aos esforços mundiais no combate ao vírus para minimizar o impacto na humanidade. Desde o envio de seu primeiro lote de câmeras térmicas para a área mais atingida em Wuhan, em 24 de janeiro , a Solução Térmica Dahua foi implantada em milhares de locais na China, incluindo centros de transporte, complexos comerciais, bancos e outros locais, sendo que alguns estão a caminho a vários países da Ásia.

Hong Kong, uma capital financeira da Ásia, também sofre com a situação epidêmica do COVID-19. A Solução Térmica Dahua foi aplicada em alguns complexos comerciais locais, bancos, parques empresariais e outros locais. Para permitir uma retomada segura e tranquila do trabalho recentemente, diversas empresas importantes têm utilizado a Solução Térmica Dahua em sua sede para melhorar a segurança do local de trabalho, como a Paul Y. Engineering Group Limited. A Solução Térmica Dahua mede a temperatura corporal de seus empregados, gerenciando milhares de funcionários todos os dias. Ao comparar com o modo tradicional de medir a temperatura corporal - um termômetro na testa, usando a Solução Térmica Dahua, irá melhorar significativamente a velocidade e a precisão, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir a infecção cruzada por meio da medição sem contato. Para medir a temperatura de 5.000 pessoas, a duração é de cerca de 4,2 horas com uso de um termômetro na testa, pois leva pelo menos 3 segundos para medir uma pessoa. No entanto, leva apenas 30 minutos se você utilizar a Solução Térmica Dahua, que mede 3 pessoas por segundo. Também possui uma alta precisão de ± 0,3°C.

"A Solução Térmica Dahua nos ajudou a detectar alguns casos suspeitos em apenas algumas horas de operação, o que agradecemos imensamente", comentou um usuário de Hong Kong.

A Solução Térmica Dahua está na linha de frente desde o início, ajudando na prevenção e controle de epidemias em aeroportos, estações ferroviárias, hospitais, escolas e outros locais em toda a Ásia. Com alta precisão, alta eficiência, forte adaptabilidade e fácil implantação, a Solução Térmica Dahua também pode ser aplicada a todos os tipos de entradas e saídas, cozinhas e jardins de infância.

