A propagação do novo coronavírus em Nova York é "inevitável", alertou nesta segunda-feira (02) o governador Andrew Cuomo, enquanto o presidente americano Donald Trump discutia com executivos farmacêuticos a melhor resposta para o vírus, que já matou duas pessoas nos EUA.

"Não há dúvidas que haverão mais casos. Isso é Nova York, é a porta de entrada para o mundo", disse Cuomo durante uma coletiva de imprensa.

"O desafio é limitar o número de pessoas que se contaminam e adoecem", ressaltou.

Cuomo anunciou um fundo de US$ 40 milhões adicionais para limitar o contágio do vírus, e disse que a meta é começar a realizar testes em mil pessoas por dia, a partir desta semana, com objetivo de isolar rapidamente os infectados.

Escolas, transporte público e instituições onde há moradores da terceira idade terão novos protocolos de limpeza com mais água sanitária, explicou o governador.

Porém, como lembrou o prefeito Bill de Blasio, diferentemente da gripe normal, parece que as crianças são menos afetadas pelo novo vírus.

Cuomo disse que a americana de 39 anos que contraiu o vírus enquanto trabalhava no Irã tem sintomas respiratórios leves e se recupera isolada em casa junto ao marido, que provavelmente também está com o vírus incubado.

Um total de 66 pessoas morreram no Irã desde que o novo vírus surgiu. No momento há mais de 1.500 infectados, segundo autoridades locais.

O Estados Unidos registrou duas mortes relacionadas ao novo coronavírus, ambos casos no mesmo hospital, no subúrbio de Seattle, no estado de Washington. O país tem 70 casos confirmados, em sua maioria na costa oeste.

Segundo os últimos dados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), publicados no último sábado, somente foram realizados 472 testes nos EUA desde o início da propagação do vírus.

O cirurgião-geral dos Estados Unidos, a maior autoridade sanitária do país, lembrou nesta segunda que a utilização de máscara não previne o contágio do coronavírus e pode até potencializar o risco de contraí-lo.

"As pessoas que não sabem como usá-la tendem a tocar muito no rosto e isso pode aumentar o contágio do novo coronavírus", disse Jerome Adams ao canal Fox News.

Mais de 3 mil pessoas morreram no mundo por causa desse vírus e o número de pessoas infectadas superou os 89 mil em mais de 60 países do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde.