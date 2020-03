Acidente de ônibus mata 25 na África do Sul

Vinte e cinco pessoas morreram e sessenta ficaram feridas nesta segunda-feira na África do Sul em um acidente com o ônibus em que viajavam, anunciou o ministério dos Transportes.

"Posso confirmar que o acidente deixou 25 mortos", disse à AFP uma porta-voz do ministério, Ayanda Allie-Paine.

"O motorista (do ônibus) perdeu o controle do veículo que descia uma ladeira muito íngreme" e cai de um barranco perto da vila de Qolweni, explicou Unathi Binqose, porta-voz da secretaria de Transportes da província de Cabo Oriental (sudeste), onde o acidente aconteceu.

"É muito difícil chegar ao local da tragédia", acrescentou.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O ônibus que operava entre Chebe e Butterworth transportava principalmente idosos.

"Perder tantas vidas em um único acidente é perturbador e chocante", disse o ministro dos Transportes, Fikile Mbalula.

"Estamos determinados (...) a fazer com que a investigação seja concluída rapidamente", afirmou, reiterando seu desejo de "fortalecer as medidas de segurança no trânsito".

Apesar de ter uma das redes rodoviárias mais desenvolvidas do continente, a África do Sul continua sendo um dos piores alunos em termos de segurança rodoviária.

Em 2017, mais de 14.000 pessoas morreram nas estradas do país.

O governo anunciou no ano passado uma série de medidas para reduzir as mortes nas estradas, incluindo o fortalecimento da repressão a policiais que aceitam propinas, funcionários do governo que emitem ilegalmente carteiras de motorista ou motoristas que dirigem bêbados.