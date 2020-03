Como de praxe, Powell e o Fed são lentos para agir, reclama Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a reclamar da postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e de seu presidente, Jerome Powell, no quadro atual. Na opinião de Trump, o Fed precisa ser mais rápido para apoiar a economia americana.



"Como de praxe, Jay Powell e o Federal Reserve são lentos para agir", afirmou Trump no Twitter. A Alemanha e outros [países] estão injetando dinheiro em suas economias. Outros bancos centrais são muito mais agressivos", comparou. "Os EUA deveriam ter, por todas as razões corretas, a taxa mais baixa. Não temos, o que nos coloca em uma desvantagem competitiva", afirmou o presidente americano. "Nós deveríamos estar liderando, não seguindo!", comentou na rede social.